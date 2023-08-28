Жителя Удмуртии осудили за мошенничество

Приговор в законную силу не вступил Фото: Мария Бакланова

Жителя Ижевска обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

По данным ведомства, мужчина летом 2021 года предложил своему знакомому заменить поврежденный двигатель в его автомобиле на новый. Приятель обвиняемого согласился на сделку, заплатив более 60 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник потратил их на собственные нужды, так и не выполнив обещания.

Мошенника признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а также взыскать с него денежные средства в счет причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спасли кошку, котят и собаку: хлопок произошел на ул. 40 лет Победы в Ижевске

Увел машину, но не прокатился: житель Удмуртии дотолкал чужую машину до соседнего двора

Подозреваемого в поджоге иномарки задержали в Удмуртии