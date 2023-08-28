Возле памятника культуры в Глазове появилось кладбище домашних животных

Некоторые устанавливают в местах захоронения кресты. Фото: vk.com/idnakarmuseum

Незарегистрированное кладбище домашних животных было обнаружено недалеко от деревни Солдырь, около музея-заповедника «Иднакар». Об этом сообщает пресс-служба памятника культуры.

Выяснилось, что жители Глазова уже несколько лет хоронят на этом месте своих питомцев. Это является нарушением санитарных норм, поскольку трупы животных по закону являются биологическими отходами, и их захоронение в землю, как и сброс в мусорные баки, караются штрафами от 4 до 5 тысяч рублей.

И пока жители Глазова пытаются понять, почему погибшим животным ставятся памятники в виде православных крестов, депутаты городской Думы Глазова ищут решение проблемы стихийного захоронения животных вблизи памятника культуры.

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