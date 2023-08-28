В 2023 году столице Удмуртии в 20 дворах обновили асфальт и детские площадки

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В 20 дворах Ижевска благоустроены придомовые территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории 20 городских дворов был завершен ремонт асфальтового покрытия, строители обновили проезды, тротуары, заменили бортовые камни, установили малые архитектурные формы», – сообщает Владимир Гуляев, врип главы Ижевска.

Кроме благоустройства территорий, около 10 многоэтажных домов Ижевска появились новые парковочные места, а в некоторых дворах, например, на ул. Баранова, 67 обновлены детские городки с песочницей, качелями и каруселями, а также спортивные тренажеры.

Важно отметить, что проект каждой придомовой территории утверждали сами жильцы многоквартирных домов.

На ремонт дворов в рамках нацпроекта, в 2023 году направлено около 76,7 млн рублей. Удмуртия участвует в проекте «Жилье и городская среда» с 2018 года, и за это время в Ижевске были благоустроены 192 придомовые территории.

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