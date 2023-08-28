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НовостиОбщество28 августа 2023 2:50

Погода на день: 28 августа в Ижевске +11 °С

В предстоящие сутки в столице Удмуртии дожди
Дана Солнцева
В Ижевске пасмурно

В Ижевске пасмурно

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск. Сегодня понедельник, 28 августа. В столице Удмуртии в течение дня ожидается пасмурная погода, дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +11 °С. Ветер северный 3-4 м/с. Ночью до +10 °С, возможны дожди.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 737 мм ртутного столба, магнитное поле неустойчивое.

Хорошего вам дня!

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