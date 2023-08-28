Оскорблял потерпевшую: жителя Ижевска осудили за неуважение к суду

Суд за неуважение к суду прошел в Ижевске. Фото: elements.envato.com

В Ижевске 49-летнего мужчину сначала судили за угрозу убийством, а потом еще дали срок за неуважение к суду. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Во время первого разбирательства обвиняемого судили по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Во время заседания тот нецензурно ругался в адрес потерпевшей, за что его удалили из зала суда.

После этого возбудили дело по ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства). Ему назначили 1 год и 3 месяца колонии строгого режима.

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