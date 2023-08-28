Был без сознания: пожарные спасли семилетнего ребенка во время пожара в Сарапуле

При пожаре в Сарапуле помогли спуститься четырем людям из горящего барака. Фото: пресс-служба МЧС России

В Сарапуле загорелась кровля двухэтажного деревянного барака. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Газодымозащитники обнаружили семилетнего ребенка без сознания и передали его врачам. Также они помогли спуститься четырем людям с помощью трехколенной лестницы.

Площадь пожара составила 225 кв. м. Его ликвидировали 21 человек и шесть единиц техники.

Причины происшествия устанавливают эксперты.

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