Работал 26 лет: в ГКБ №7 Ижевска демонтировали аппарат МРТ

Демонтаж старого аппарата МРТ. Фото: /vk.com/pinchuk_e

В ГКБ №7 до конца года появится новый аппарат МРТ. Об этом сообщила на своих страницах в соцсетях вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Старый аппарат демонтировали. Это один из первых МРТ в регионе, он работал 26 лет в нейрохирургической службе региона.

Осенью под новое оборудование начнут ремонтировать помещение. До конца года должен появиться аппарат.

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