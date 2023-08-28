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НовостиЗдоровье28 августа 2023 5:57

Работал 26 лет: в ГКБ №7 Ижевска демонтировали аппарат МРТ

26-летний аппарат МРТ демонтировали в ГКБ №7 Ижевска
Анастасия Захарова
Демонтаж старого аппарата МРТ. Фото: /vk.com/pinchuk_e

Демонтаж старого аппарата МРТ. Фото: /vk.com/pinchuk_e

В ГКБ №7 до конца года появится новый аппарат МРТ. Об этом сообщила на своих страницах в соцсетях вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Старый аппарат демонтировали. Это один из первых МРТ в регионе, он работал 26 лет в нейрохирургической службе региона.

Осенью под новое оборудование начнут ремонтировать помещение. До конца года должен появиться аппарат.

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