Моржа снова начнут показывать посетителям в зоопарке Ижевска

Моржа снова можно будет увидеть в зоопарке Фото: Архив КП

В Ижевске с 29 августа снова можно будет увидеть моржа в зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Напомним, животные ушли на каникулы с 13 июля из-за ремонта.

«Нашей главной задачей является создать все необходимые условия для комфортного проживания зверей в нашем зоопарке», – отмечали тогда в пресс-службе.

Моржи выходят на работу, а морские котики, напротив, на какое-то время отдохнут от посетителей. В их доме тоже сделают ремонт.

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