Моржа снова начнут показывать посетителям в зоопарке Ижевска

Моржа снова можно будет увидеть в зоопарке
Фото: Архив КП
В Ижевске с 29 августа снова можно будет увидеть моржа в зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Напомним, животные ушли на каникулы с 13 июля из-за ремонта.
«Нашей главной задачей является создать все необходимые условия для комфортного проживания зверей в нашем зоопарке», – отмечали тогда в пресс-службе.
Моржи выходят на работу, а морские котики, напротив, на какое-то время отдохнут от посетителей. В их доме тоже сделают ремонт.
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