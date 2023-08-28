Фотофакт: мертвых куриц выбросили в Ленинском районе Ижевска

Мертвые курицы на ул. Азина в Ижевске. Фото: /vk.com/zlou18

В Ижевске на ул. Азина выбросили мертвых куриц. Об этом сообщили читатели в группе «Злой ижевчанин» ВКонтакте.

«Дело в том, что в Ленинском районе, особенно на Татарбазаре введен карантин птичьего гриппа. Ул. Азина, 180 – кто-то выкинул мертвых кур! Рядом школа, жилые дома, остановки общественного транспорта» – возмущается ижевчанин.

По его словам, он обратился в экстренные службы. Там передали информацию в соответствующие органы, но куриц не убрали.

В комментариях о ситуации высказались представители Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных. Специалисты взяли материал, чтобы проанализировать его на наличие птичьего гриппа. Территорию продезинфицировали.

Ветеринары напомнили, что при обнаружении трупов животных стоит обратиться по номеру 8-912-766-20-49.

Напомним, весной 2023 года в республике сложилась сложная ситуация с птичьим гриппом. Во многих районах был объявлен карантин. Специалисты изымали домашнюю птицу и утилизировали ее, владельцам должны были выплатить компенсацию.

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