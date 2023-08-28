Незаконное оружие нашли в частном доме Завьяловского района в Удмуртии

Пистолет 1933 года выпуска оказался вполне рабочим. Фото: МВД Медиа

В частном доме одной из деревень Завьяловского района сотрудники полиции обнаружили целый склад оружия: 5 банок пороха, более 500 патронов, боеприпасы различного калибра. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Среди прочих находок – пистолет 1933 года выпуска. Как показала экспертиза, из него можно стрелять.

Оружие и боеприпасы незаконно хранил хозяин дома. Ранее он был охотником. Сейчас его оставили под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела.

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