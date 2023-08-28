Дорогу у Колледжа культуры восстановили в Ижевске благодаря прокуратуре

У Колледжа культуры были выбоины на асфальте Фото: Архив КП

В Ижевске на подъездных путях к колледжу культуры обнаружили просадки и выбоины. Чтобы их устранить, потребовалось вмешательство прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор вынес представление и.о. главы Ижевска. После этого асфальт привели в нормальное состояние.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Моржа снова начнут показывать посетителям в зоопарке Ижевска

Фотофакт: мертвых куриц выбросили в Ленинском районе Ижевска

Работал 26 лет: в ГКБ №7 Ижевска демонтировали аппарат МРТ