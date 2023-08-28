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НовостиОбщество28 августа 2023 8:34

Дорогу у Колледжа культуры восстановили в Ижевске благодаря прокуратуре

На асфальте у образовательного учреждения в Ижевске были просадки и выбоины
Анастасия Захарова
У Колледжа культуры были выбоины на асфальте

У Колледжа культуры были выбоины на асфальте

Фото: Архив КП

В Ижевске на подъездных путях к колледжу культуры обнаружили просадки и выбоины. Чтобы их устранить, потребовалось вмешательство прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор вынес представление и.о. главы Ижевска. После этого асфальт привели в нормальное состояние.

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