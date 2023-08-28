Дорогу у Колледжа культуры восстановили в Ижевске благодаря прокуратуре

У Колледжа культуры были выбоины на асфальте
Фото: Архив КП
В Ижевске на подъездных путях к колледжу культуры обнаружили просадки и выбоины. Чтобы их устранить, потребовалось вмешательство прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокурор вынес представление и.о. главы Ижевска. После этого асфальт привели в нормальное состояние.
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