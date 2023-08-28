Резиновая квартира: 13 мигрантов незаконно прописали в Ижевске

Мигрантка помогала иностранцам оформить незаконную регистрацию за 1500 рублей Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске обнаружили «резиновую квартиру» на ул. Берша, где незаконно прописывали иностранцев из Узбекистана и Азербайджана. Об этом сообщает МВД Медиа.

36-летняя уроженка Азербайджана взяла жилье в ипотеку. Она жила там с тремя детьми. Но с апреля по август 2023 года она прописала по своему адресу еще 13 человек, которые находили ее через сарафанное радио.

Мигранты предоставляли ей документы, которые нужны для постановки на учет. Женщина оформляла регистрацию через МФЦ. Услуга стоила иностранцам 1500 рублей.

Мигрантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено восемь уголовных дел.

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