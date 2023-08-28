Тренировки по отработке ЧС пройдут в образовательных учреждениях Удмуртии

В школах отработают алгоритмы действий при ЧС. Фото: /vk.com/moinur

29–30 августа во всех школах, колледжах и техникумах Удмуртии пройдут занятия по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Такие занятия проходят по всей стране. Учения проведут Росгвардия, МЧС, Минпросвещения России, МВД и региональные власти. Они отработают сценарии поведения при различных ЧС и проверят работу систем оповещения.

Напомним, в прошлом году выпускник школы №88 в Ижевске устроил стрельбу в заведении. Погибли 17 человек, включая 11 детей. Позже одна пострадавшая скончалась в больнице.

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