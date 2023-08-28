Замглавы администрации Можгинского района в Удмуртии обвиняют в получении взятки

Взятку взял чиновник из Можгинского района за покровительство при заключении муниципальных контрактов Фото: Архив КП

В Удмуртии возбуждено дело в отношении 44-летнего замглавы администрации Можгинского района по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Взятку дал субподрядчик, который занимался благоустройством территории около одного из образовательных учреждений. Он дал взятку чиновнику за содействие – нужно было получить оплату от подрядчика, а еще общее покровительство при заключении муниципальных контрактов.

Чиновнику избрали меру пресечения – запрет определенных действий. Следователи опросили сотрудников в подрядной и субподрядной организациях, знакомятся с документами.

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