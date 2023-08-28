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НовостиПроисшествия28 августа 2023 9:54

Замглавы администрации Можгинского района в Удмуртии обвиняют в получении взятки

Чиновник обещал покровительство субподрядчику за плату
Анастасия Захарова
Взятку взял чиновник из Можгинского района за покровительство при заключении муниципальных контрактов

Взятку взял чиновник из Можгинского района за покровительство при заключении муниципальных контрактов

Фото: Архив КП

В Удмуртии возбуждено дело в отношении 44-летнего замглавы администрации Можгинского района по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Взятку дал субподрядчик, который занимался благоустройством территории около одного из образовательных учреждений. Он дал взятку чиновнику за содействие – нужно было получить оплату от подрядчика, а еще общее покровительство при заключении муниципальных контрактов.

Чиновнику избрали меру пресечения – запрет определенных действий. Следователи опросили сотрудников в подрядной и субподрядной организациях, знакомятся с документами.

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