103 случая клещевых инфекций зарегистрировали в Удмуртии за эпидсезон

Итоги эпидсезона по клещам
Фото: Архив КП
В Ижевске за эпидсезон зарегистрировали 18 случаев клещевого энцефалита и 20 случаев боррелиоза. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.
Всего по региону – 103 случая клещевых инфекций (160 за аналогичный период 2022 года): 60 боррелиоза (в том числе один ребенок в Ижевске), 43 – клещевого энцефалита (включая семь детей).
Болезни зарегистрировали в 22 районах Удмуртии, за исключением Вавожского, Граховского, Камбарского, Кизнерского, Сарапульского, Селтинского и города Сарапул.
Лидеры по заболеваемости – Ижевск, Балезинский (13), Кезский (8) и Шарканский (6) районы.
Восемь случаев клещевых инфекций зарегистрировали у детей: один ребенок в Ижевске заболел боррелиозом, семь – энцефалитом (четверо в Ижевске, по одному в Можге, Кезском и Можгинском районах).
Всего зарегистрировали почти 13 тысяч обращений на присасывание клещей, в том числе более 2,5 тысяч детей.
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