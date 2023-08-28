Работник автосервиса в Ижевске угнал «Митсубиси» клиентки и попал на ней в ДТП

Угнанная машина. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Клиентка автосервиса в Ижевске неделями не могла получить свою машину, хотя ей обещали сделать ремонт за пять дней. Все дело в том, что ее угнал сотрудник. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Клиентка сдала «Митсубиси» в ремонт еще в начале августа. Починить авто ей обещали за пять дней, но потом под разными предлогами отказывались возвращать машину. После очередного обращения в автосервис женщина поняла, что «Митсубиси» там нет.

Оказалось, что 53-летний сотрудник решил прокатиться на машине. По пути он несколько раз попал в ДТП и повредил ее. Ущерб составил 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Угон). Сотрудник автосервиса находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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