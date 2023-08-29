Власти Ижевска утвердили места для свободного выгула собак

Выделили места для свободного выгула собак. Фото: архив редакции

Администрация города Ижевск опубликовала список 12 точек, расположенных в 4-х районах Ижевска.

Устиновский район

пересечение ул. Автозаводская и ул. 10 лет Октября;

земельный участок, прилегающий с юго-восточной стороны к дому по адресу: ул. Автозаводская, 2а;

в 5 м на запад от дома по ул. Ворошилова, 1;

примерно в 60 м по направлению на юг от дома по адресу Ворошилова, 109;

место с обустроенной площадкой для выгула животных на территории парка «Тишино», в 75 м на восток от дома улица Барышникова, 57А;

место с обустроенной площадкой для выгула животных примерно в 60 м на восток от дома №1 по ул. Архитектора П.П. Берша.

Индустриальный район

вдоль западной стороны ул. Фронтовая на участке от ул. Ленина до ул. Фронтовая, 5;

место в границах красных линий улиц Удмуртская и Авангардная;

место с обустроенной площадкой для выгула животных, между зданиями №23 и №25 по ул. Буммашевская.

Первомайский район

в 50 м на север от участка № 153 по ул. 40 лет Победы

Ленинский район

место с обустроенной площадкой для выгула животных, расположенного в 22 м на запад от дома ул. Драгунова, 80;

место с обустроенной площадкой для выгула животных, расположенной на западе от дома №41 по ул. Заречное шоссе.

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