За прошедшую неделю в Удмуртии ОРВИ заболели более 5 тысяч человек

В Ижевске за неделю заболели 3010 человек. Фото: архив КП

С 21 по 27 августа 2023 года в Удмуртии заболели 5933 человека. Из них 4156 заболевших - дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В столице Удмуртии за этот же период ОРВИ заболело 3010 человек.

«Управление проводит мониторинги по обнаружению респираторных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии всего проведено 1237 исследований.

По результатам исследований в 5-и случаях выявлены респираторные вирусы негриппозной этиологии: риновирусы – 3, парагрипп – 1, аденовирусы – 1», - рассказала пресс-служба Роспотребнадзора УР.

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