60-летнего мужчину из Удмуртии осудили за незаконное хранение оружия и патронов

Мужчина хранил дома самодельный пистолет и патроны. Фото: архив КП

Кизнерский районный суд в Удмуртии признал виновным 60-летнего мужчину в незаконном хранении пистолета и патронов нему. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Обвиняемый хранил у себя дома 23 мелкокалиберных патрона 5.6 мм и самодельный пистолет. Стоит отметить, что у него не было разрешение на ношение и хранение оружия.

Суд назначил мужчине наказание - 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

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