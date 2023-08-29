Забег Знаний организуют в Ижевске 1 сентября

Забег Знаний пройдет в Летнем саду в Ижевске 1 сентября. Фото: Администрация Ижевска

1 сентября в Летнем саду для детей и школьников пройдет Забеге Знаний. Участие в мероприятие бесплатное. Пробежать дистанцию смогут дети в возрасте от 5 до 15 лет.

Участникам предлагают пробежать 200 м. Победители забега получат подарки от спонсоров, а для всех участников будут подготовлены сладкие призы.

Забег начнется в 15.00 у ротонды. Подать заявку на участие можно здесь.

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