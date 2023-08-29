В Ижевске привели в порядок памятник военным врачам Удмуртии

Памятник врачам в Ижевске на улице Халтурина. Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ижевске завершилось благоустройство памятника медицинским работникам Удмуртии, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

Памятник находится на улице Халтурина. Здесь переложили гранитные плиты на постаменте, восстановили табличку, освежили газоны с цветами и навели порядок на территории.

«Символично, что обновить памятник удалось к профессиональному празднику военных медицинских специалистов. Вечная память всем медикам, кто трудился во время Великой Отечественной войны на поле боя и в госпиталях по всей стране. Спасибо тем врачам, кто сейчас спасает жизни наших бойцов в зоне специальной военной операции», – рассказала Администрация Ижевска.

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