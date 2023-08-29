31-летнего жителя Удмуртии задержали при попытке обокрасть гараж

Двое мужчин из Удмуртии смогли задержать вора. Фото: Мария Бакланова

В полицию Удмуртии обратился 63-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Он рассказал, что его пытался обокрасть неизвестный мужчина. Он заметил незваного гостя, когда тот уже покидал его гараж с электроинструментом в руках. После того, как потерпевший позвал вора, тот выбросил украденные вещи из рук и попытался убежать.

Однако, далеко убежать он не смог. Потерпевший и его сосед смогли догнать воришку. Им оказался 31-летний неработающий, имеющий судимость мужчина.

Сотрудники полиции также установили его причастность к другому преступлению. Выяснилось, что ночью подозреваемый избил человека и украл из его дома телевизор, мобильный телефон и ноутбук. Ущерб составил 80 000 рублей.

В его машине полиция нашла похищенное имущество. Кроме того, в автомобиле была обнаружена иная цифровая техника.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. В настоящее время полицейскими устанавливается его причастность к другим подобным преступлениям

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске привели в порядок памятник военным врачам Удмуртии

За прошедшую неделю в Удмуртии ОРВИ заболели более 5 тысяч человек

Забег Знаний организуют в Ижевске 1 сентября