Поставить прививку от гриппа в Удмуртии можно будет с 1 сентября

Вакцинация от гриппа в Удмуртии будет бесплатной. Фото: архив редакции

В Удмуртии с 1 сентября стартует вакцинация против гриппа. В республику завезли первую партию вакцин от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава УР. Вакцинировать будут взрослых и детей бесплатно.

Детей в этом году будут прививать «Ультрикс Квадри». В наличии 79 тысяч доз, а для взрослых заказали «Совигрипп» – 193 тысячи доз и «Ультрикс Квадри» – 22 тысячи доз.

«Поступившая партия вакцины в ближайшее время будет распределена по медицинским учреждениям, и уже с 1 сентября все желающие смогут поставить прививку. Пройти вакцинацию можно как индивидуально, в своей поликлинике, так и в организованных коллективах – в школах, детских садах, на предприятиях», – сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Наталья Якимова.

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