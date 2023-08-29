29 и 30 августа в школах Ижевска пройдут учения по обеспечению безопасности

Учения по обеспечению безопасности пройдут в Ижевске. Фото: архив редакции

29 и 30 августа в школах и детских садах Ижевска пройдут учения по обеспечению безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска. В рамках проведения учений жители столицы Удмуртии могут увидеть рядом с образовательными учреждениями спецтехнику оперативных служб

Администрация города просит сохранять спокойствие.

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