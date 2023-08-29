С 1 сентября автобусы в Можге будут курсировать по новому расписанию

В городе снова начнет ходить автобус №5. Фото: архив редакции

С 1 сентября 2023 года в Можге автобусы будут перевозить жителей города по новому расписанию. Об этом сообщает глава города Эрик Уразов.

В городе снова начнет ходить автобус №5, после летнего перерыва возобновит свою работу автобус №8, а также сократится интервал движения автобуса №4. С полным расписанием вы сможете ознакомиться здесь.

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