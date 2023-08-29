Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 10:50

С 1 сентября автобусы в Можге будут курсировать по новому расписанию

Всего в городе будет работать 8 различных маршрутов
Ирина Шутова
В городе снова начнет ходить автобус №5. Фото: архив редакции

В городе снова начнет ходить автобус №5. Фото: архив редакции

С 1 сентября 2023 года в Можге автобусы будут перевозить жителей города по новому расписанию. Об этом сообщает глава города Эрик Уразов.

В городе снова начнет ходить автобус №5, после летнего перерыва возобновит свою работу автобус №8, а также сократится интервал движения автобуса №4. С полным расписанием вы сможете ознакомиться здесь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Поставить прививку от гриппа в Удмуртии можно будет с 1 сентября

В Ижевске привели в порядок памятник военным врачам Удмуртии

60-летнего мужчину из Удмуртии осудили за незаконное хранение оружия и патронов