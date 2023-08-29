Фура сбила 8 диких кабанов в Удмуртии

Стадо кабанов перебегало проезжую часть. Фото: архив редакции

Ночью 25 августа на трассе в Малопургинском районе Удмуртии произошло ДТП с участием кабанов и фуры. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии УР.

Водитель рассказал, что 40 кабанчиков пересекали проезжую часть. Но, к сожалению, не все смогли перейти дорогу. Водитель большегруза сбил 8 кабанов.

Чтобы исключить африканскую чуму свиней, на место происшествия выехали ветеринары, чтобы взять пробу. После всех процедур трупы кабанов утилизировали.

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