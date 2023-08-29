Верховный Суд Удмуртии оставил без изменения приговор бывшему министру природных ресурсов и охраны окружающей среды республики

Был причинен экологический вред почве. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Верховный Суд Удмуртской Республики рассмотрел апелляцию от прокурора в отношении бывшего министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Нестерова А.В. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Ранее Октябрьский районный суд установил, что, выдавая разрешение на строительство комплекса зданий и сооружений на территории Чекеровского заказника в Якшур-Бодьинском районе республики, Нестеров умышленно не превышал своих полномочий.

Но как руководитель профильного ведомства он недобросовестно и небрежно исполнил свои должностные обязанности. Он должен был организовать проведение предусмотренной Градостроительным кодексом РФ государственной экспертизы проектной документации, но не сделал этого.

Из-за этого был причинен экологический вред почве, растительному и животному миру заказника. Был уничтожен плодородный слой, снесен грунт на участке под уклон к пруду, а также произведена незаконная вырубка 183 деревьев , что стало причиной сокращения гнездования птиц.

Районный суд квалифицировал совершенное деяние как халатность.

«С учетом того, что данное преступление относится к категории преступлений, срок давности привлечения к ответственности за которые составляет 2 года, а преступное деяние бывший министр совершил в 2015 – 2017 годах, суд прекратил в отношении него уголовное дело на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования»,– сообщает пресс-служба.

Верховный Суд Удмуртии оставил приговор районного суда без изменений.

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