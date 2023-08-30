Жительницу Ижевска осудили на 8 лет за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Приговор вступил в законную силу. Фото: архив редакции

Индустриальный районный суд в Ижевске вынес приговор местной жительницы. Ее признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии

В апреле 2023 года ижевчанка вступила в предварительный сговор с неизвестным сообщником. Они взяли из оптовой тайниковой закладки наркотические средства и психотропные вещества, чтобы сбыть их. Затем товар она спрятала в 11 тайниках на территории Ижевска.

Женщину задержали, наркотические средства и психотропные вещества изъяты.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 8 лет тюрьмы в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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