В Воткинске у 35-летней преподавательницы украли более 27 тысяч рублей

Кража произошла в автобусе. Фото: архив редакции

В полицию обратилась 35-летняя преподавательница из Воткинска. Она заявила о краже кошелька с деньгами и банковскими картами. Происшествие произошло в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Злоумышленник украл 27 500 рублей с банковской карты женщины.

Выяснилось, что вор воспользовался деньгами с карты, чтобы расплатиться за покупки в магазинах. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний, не имеющий работы, ранее судимый за аналогичные преступления, местный житель.

Мужчина потратил эти деньги на алкоголь, сигареты и еду. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Злоумышленника арестовали.

За данное преступление ему грозит 6 лет тюрьмы.

В настоящее время устанавливается его причастность к другим подобным злодеяниям.

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