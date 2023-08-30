В Воткинске у 35-летней преподавательницы украли более 27 тысяч рублей

Кража произошла в автобусе. Фото: архив редакции
В полицию обратилась 35-летняя преподавательница из Воткинска. Она заявила о краже кошелька с деньгами и банковскими картами. Происшествие произошло в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Злоумышленник украл 27 500 рублей с банковской карты женщины.
Выяснилось, что вор воспользовался деньгами с карты, чтобы расплатиться за покупки в магазинах. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний, не имеющий работы, ранее судимый за аналогичные преступления, местный житель.
Мужчина потратил эти деньги на алкоголь, сигареты и еду. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Злоумышленника арестовали.
За данное преступление ему грозит 6 лет тюрьмы.
В настоящее время устанавливается его причастность к другим подобным злодеяниям.
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