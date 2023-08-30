Спасатели в Удмуртии сняли с дерева 12-летнего подростка

Ребенку помогли спуститься на землю. Фото: vk.com/pssur

12-летнего мальчика пришлось снимать с дерева в Сарапуле. Как рассказала на официальной странице ВКонтакте поисково-спасательная служба Удмуртии, сообщение о том, что подросток не может спуститься самостоятельно, поступило в понедельник, 29 августа.

Выяснилось, что причина отнюдь не в высоте дерева. Нога ребенка 2011 года рождения крепко застряла между ветками.

Обошлось без травм. Фото: vk.com/pssur

Прибывшие на место спасатели использовали трехколенную лестницу, освободили ногу мальчика и спустили верхолаза на землю. К счастью, подросток не получил травм.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В 2024 году власти Ижевска планируют установить более 2 тыс. новых фонарей

В Ижевске 30 августа в автобусе №25 заработает валидатор

С 31 августа в Ижевске ограничат проезд по улице 9-ая Подлесная