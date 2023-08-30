В столице Удмуртии сократили число рейсов теплоходов до 2 сентября

Фото: vk.com/parkiizhevska

В ближайшие дни некоторые рейсы теплоходов на Ижевском пруду будут отменены, об этом на официальной странице ВКонтакте сообщили «Парки Ижевска».

Так, в среду, 30 августа, не состоялся утренний рейс в 9:00. Кроме того, не будет рейсов в 12:00 и 15:00.

31 августа, в четверг, рейсов не будет вообще – в связи с техническим днем.

В пятницу, 1 сентября, будут все рейсы, кроме полуденного – в 12:00.

В субботу, 2 сентября, отменены рейсы в 12:00 и 15:00.

С чем связаны изменения, не уточняется. За дополнительной информацией можно обратиться на пристань по телефону +7 (912) 856-38-86.

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