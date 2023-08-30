Из окна многоэтажки в столице Удмуртии 29 августа выпала женщина

Трагедия произошла в дневное время. Фото: vk.com/zlou18

Во вторник, 29 августа, жители Ижевска обнаружили тело женщины, которая, судя по всему, упала с высоты. Об этом сообщили очевидны в группах ВК «Злой ижевчанин» и «ЧП ДТП Ижевск Удмуртия» около 15:40.

Тело нашли в городке Машиностроителей под окнами 10-этажного дома №100б. Все произошло днем. Очевидцы предположили, что женщина перелезала с балкона на балкон, но так ли это было, неизвестно. Судя по всему, она скончалась сразу или через непродолжительное время после падения.

Вероятно, женщина погибла сразу. Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

В комментариях написали, что скорую помощь вызвали сразу же. Полиция также прибыла на место.

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