Во время пожара в садовом доме погибла жительница Ижевска

Площадь пожара составила 20 кв.м
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Женщина 1948 года рождения погибла во время пожара на улице Васнецова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Пожар произошел 29 августа около 14:00. Огонь полностью уничтожил садовый дом, баню и сени. Площадь пожара составила 20 кв. м.
Специалисты устанавливают причину и обстоятельства возгорания.
Всего за дежурные сутки с 29 на 30 августа в Удмуртии потушили 5 пожаров.
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