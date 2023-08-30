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НовостиПроисшествия30 августа 2023 11:29

Во время пожара в садовом доме погибла жительница Ижевска

Тело пожилой женщины обнаружили в сгоревшем доме сотрудники МЧС по Удмуртии
Екатерина АРДАШЕВА
Площадь пожара составила 20 кв.м

Площадь пожара составила 20 кв.м

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Женщина 1948 года рождения погибла во время пожара на улице Васнецова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Пожар произошел 29 августа около 14:00. Огонь полностью уничтожил садовый дом, баню и сени. Площадь пожара составила 20 кв. м.

Специалисты устанавливают причину и обстоятельства возгорания.

Всего за дежурные сутки с 29 на 30 августа в Удмуртии потушили 5 пожаров.

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