«ИПОПАТ» оштрафовали на 700 тысяч из-за задержек автобусов в Ижевске

Муниципалитет готовит еще одну претензию в адрес компании Фото: Амир Закиров

За 2023 год АО «ИПОПАТ» был дважды оштрафован за нарушение контракта с муниципалитетом, касающегося пассажирских перевозок. Об этом сообщает администрация Ижевска.

Городские власти сообщили, что с начала года выявлено 10 нарушений, и связаны они с дефицитом автобусов. Из-за этого случаются сбои – отставание от расписания движения автобусных городских маршрутов. На предприятие были наложены санкции в виде удержания денежных средств.

«В первый раз была удержана сумма в 100 тыс. рублей. Во второй раз – направлены претензии на уплату штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств на сумму 600 тыс. рублей», – говорится в сообщении администрации.

После проверок городских маршрутов №№ 12, 27 и 40 муниципалитет готовит еще одну претензию на уплату штрафа в размере 300 тыс. руб.

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