Несколько частных хозяйств загорелись в Удмуртии 31 августа

Площадь пожара составила 99 кв.м. Фото: Мария Бакланова

Частный дом и три бани сгорело в одном из СНТ Воткинского района Удмуртии в ночь на 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в СНТ «Сосеночка» поступило в дежурную часть около 00:29.

Площадь пожара составила 99 кв.м. Огонь уничтожил частный дом на одном из участков, два пристроя, а также три бани, две из которых находились на соседних участках.

Предварительной причиной пожара названы ошибки в проектировании перекрытия здания и печной трубы.

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