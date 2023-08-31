Несколько частных хозяйств загорелись в Удмуртии 31 августа

Площадь пожара составила 99 кв.м.
Фото: Мария Бакланова
Частный дом и три бани сгорело в одном из СНТ Воткинского района Удмуртии в ночь на 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в СНТ «Сосеночка» поступило в дежурную часть около 00:29.
Площадь пожара составила 99 кв.м. Огонь уничтожил частный дом на одном из участков, два пристроя, а также три бани, две из которых находились на соседних участках.
Предварительной причиной пожара названы ошибки в проектировании перекрытия здания и печной трубы.
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