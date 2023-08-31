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НовостиОбщество31 августа 2023 7:53

Проезд по улице Металлургов в Ижевске на месяц перекроют из-за коммунального строительства

Жителей столицы Удмуртии просят искать пути объезда
Дана Солнцева
Дорога будет перекрыта с 31 августа по 30 сентября

Дорога будет перекрыта с 31 августа по 30 сентября

Фото: Алена Селезнева

Проезд вблизи жилого дома №23Б по улице 9-я Подлесная будет закрыт с 31 августа по 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как поясняют в муниципалитете, на данном участке будут проводиться работы по строительству коммунальных сетей, поэтому жителей города просят заранее выбирать пути объезда.

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