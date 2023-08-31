Причиной отставки стал переезд Фото: Диля Ахмадишина

31 августа стало известно, что советник главы Удмуртии Ирина Макарычева покидает свой пост в правительстве республики в связи с переездом. Об этом сообщают наши коллеги из «КомерсантЪ – Удмуртия».

«У меня тяжело болеет отец, требуется уход за ним, так что можно сказать, что ухожу по семейным обстоятельствам», – рассказала политик.

Напомним, что Ирина Макарычева была куратором кадровой политики региона с 2018 года, а в июне 2019 года назначена на пост советника главы республики.

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