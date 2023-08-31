«Ижавиа» сообщает об изменении в расписании самолетов

Задержки связаны с ограничениями в работе аэропорта в Домодедово
Фото: Мария Бакланова
Изменено время вылета самолетов по направлениям «Ижевск – Москва» и «Ижевск – Калининград». Об этом сообщает «Ижавиа».
По словам компании, данные изменения вызваны новыми ограничениями приема и отправления самолетов, которые начали действовать в столичном аэропорту «Домодедово».
В связи с этим изменено время вылета следующих рейсов:
I8-305 «Ижевск – Москва» вылет 15:30, прилет 16:00
I8-306 «Москва – Ижевск» вылет 17:20, прилет 19:50
I8-901 «Ижевск – Калининград» вылет 21:00, прилет 22:40
I8-902 «Калиниград – Ижевск» вылет 23:40, прилет 05:10
Актуальное расписание уточняйте на официальном сайте компании.
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