«Ижавиа» сообщает об изменении в расписании самолетов

Задержки связаны с ограничениями в работе аэропорта в Домодедово Фото: Мария Бакланова

Изменено время вылета самолетов по направлениям «Ижевск – Москва» и «Ижевск – Калининград». Об этом сообщает «Ижавиа».

По словам компании, данные изменения вызваны новыми ограничениями приема и отправления самолетов, которые начали действовать в столичном аэропорту «Домодедово».

В связи с этим изменено время вылета следующих рейсов:

I8-305 «Ижевск – Москва» вылет 15:30, прилет 16:00

I8-306 «Москва – Ижевск» вылет 17:20, прилет 19:50

I8-901 «Ижевск – Калининград» вылет 21:00, прилет 22:40

I8-902 «Калиниград – Ижевск» вылет 23:40, прилет 05:10

Актуальное расписание уточняйте на официальном сайте компании.

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