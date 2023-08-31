ДТП с лосем произошло в Удмуртии

О состоянии животного не сообщается Фото: пресс-служба первого отдела УГИБДД

ДТП с участием лося произошло в Алнашском районе 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба первого отдела УГИБДД по Удмуртии.

По данным ведомства, вечером около 20:30 18-летний водитель мопеда столкнулся с диким животным на дороге «Алнаши – Грахово».

В результате ДТП молодой человек получил множественные травмы и был госпитализирован. О состоянии пострадавшего лося не сообщается.

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