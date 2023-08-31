В Удмуртии заасфальтируют дорогу у деревни Сизево

Работы планируют завершить к 5 октября. Фото: Алексей Горбачев

Дорогу, ведущую в сторону от трассы Ижевск – Сарапул в сторону деревни Сизево, отремонтируют в Удмуртии к 5 октября. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев на своей странице в ВКонтакте.

По словам чиновника, на участке дороги длинной в 2,75 км уложат новый асфальт.

«На сегодняшний день ведутся работы по устройству основания. Уже проведены работы по щебенению дороги с расклинцовкой асфальтной крошкой на всю ширину проезжей части», – говорится в сообщении министра.

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