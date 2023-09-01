24-летнего жителя Ижевска задержали за кражу велосипеда из подъезда

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

24-летний ранее судимый житель Ижевска задержан по подозрению в краже велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что молодой человек похитил велосипед в одном из подъездов многоквартирного дома по улице Льва Толстого и собирался сдать его в ломбард.

Похищенное имущество следственные органы вернули владельцу. А против велогонщика было возбуждено уголовное дело.

Всего за 30 августа в Удмуртии сотрудниками полиции было раскрыто 4 таких преступления.

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