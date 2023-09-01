Житель Удмуртии предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью

Уголовное дело направлено в суд
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Житель Увинского района Удмуртии предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, летом этого года мужчина в компании брата выпивал спиртные напитки, когда заметил потерпевшего, проходящего мимо дома. Известно, что между мужчинами были натянутые отношения.
«В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый взял у своего собутыльника пневматическую винтовку, вышел на улицу и выстрелил в потерпевшего. После этого обвиняемый продолжил употреблять спиртное», – говорится в сообщении прокуратуры.
Пуля попала в живот потерпевшего. Его спасли.
Уголовное дело против стрелка направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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