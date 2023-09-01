Группа новобранцев из Удмуртии отправилась на переобучение 31 августа

Новобранцы отправились на переобучение Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии очередная группа новобранцев отправилась служить 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Проводить меня пришли мои родные. Семья, родители, друзья – все будут ждать. Решение мое приняли, хоть и непросто. Буду приходить в отпуск. А в стороне сидеть я не могу», – рассказал житель Можги Александр.

Работник пожарной части Руслан тоже заключил контракт на год.

«Настрой хороший, боевой. Главная мотивация для меня - это защита страны, помощь нашим ребятам. Контракт заключил на год. Уверен, все будет хорошо», – рассказал мужчина.

Отправиться в зону СВО могут мужчины от 18 до 60 лет, которые не имеют противопоказаний по здоровью. Им нужно пройти медкомиссию, собеседование и тестирование у психолога.

В воинской части зарплата составляет 40 тысяч рублей в месяц. В зоне проведения СВО – от 204 тысяч рублей в месяц. Также выплачиваются надбавки. Единовременная выплата при заключении контракта составляет 195 тысяч рублей, помощь от республики – 50 тысяч рублей.

Подробную информацию можно узнать в районной администрации, военкомате, на сайте или по телефонам: 117, 122, 8 (3412) 68-37-33.

Все необходимое для бойцов предоставляет министерство обороны. Также в зону СВо отправляют гуманитарные грузы. Удмуртия выслала уже более 800 тонн помощи.

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