Сгорели дом, веранда, баня, гараж: пожар произошел на СНТ «Каменное-1»

Пожар уничтожил почти все надворные постройки
Фото: Мария Бакланова
В СНТ «Каменное-1» накануне, 31 августа, произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Уничтожены садовый домик, веранда, баня и гараж. Площадь пожара составила 66 кв. м. Также повреждены вещи и теплица.
В МЧС рекомендуют следить за состоянием электропроводки.
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