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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 5:52

Сгорели дом, веранда, баня, гараж: пожар произошел на СНТ «Каменное-1»

Пожар площадью 66 кв. м произошел в СНТ недалеко от Ижевска
Анастасия Захарова
Пожар уничтожил почти все надворные постройки

Пожар уничтожил почти все надворные постройки

Фото: Мария Бакланова

В СНТ «Каменное-1» накануне, 31 августа, произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Уничтожены садовый домик, веранда, баня и гараж. Площадь пожара составила 66 кв. м. Также повреждены вещи и теплица.

В МЧС рекомендуют следить за состоянием электропроводки.

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