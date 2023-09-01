Сгорели дом, веранда, баня, гараж: пожар произошел на СНТ «Каменное-1»

Пожар уничтожил почти все надворные постройки Фото: Мария Бакланова

В СНТ «Каменное-1» накануне, 31 августа, произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Уничтожены садовый домик, веранда, баня и гараж. Площадь пожара составила 66 кв. м. Также повреждены вещи и теплица.

В МЧС рекомендуют следить за состоянием электропроводки.

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