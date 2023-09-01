ГКБ №6 эвакуировали в Ижевске

Фото: /vk.com/udmurtiya18rus

В Ижевске в 9:00 эвакуировали ГКБ №6. Сообщение об этом появилось в группе «Инцидент Ижевск [Регион-18]» ВКонтакте.

Подробности происшествия неизвестны. От официальных органов комментариев нет. Обычно эвакуация проводится из-за ложных сообщений о минировании.

Также читатели «Комсомолки» рассказали, что в школе №57 перенесли линейку из-за сообщения о минировании.

UPD. Наши читатели сообщают также об отложенной линейке в первом корпусе школы №8.

МЧС Удмуртии обратило внимание, что в соцсетях появляется фейковая информация об обнаружении беспилотников на территории региона. Она не соответствует действительности. В ведомстве просят сохранять спокойствие.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Группа новобранцев из Удмуртии отправилась на переобучение 31 августа

Садовые участки изымут в Октябрьском районе Ижевска для строительства дороги

Участники не заявились на торги по ремонту перехода на перекрестке ул. Кирова и Горького