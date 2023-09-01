Участники не заявились на торги по ремонту перехода на перекрестке ул. Кирова и Горького

Подземный переход пока не отремонтируют Фото: Диля Ахмадишина

Желающих отремонтировать подземный переход на перекрестке ул. Кирова и Горького в Ижевске не нашлось. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

Начальная цена контракта составляла 31 млн рублей.

Напомним, ранее не удалось отремонтировать подземный переход около УдГУ, хотя подрядчика уже нашли. Но его вносят в реестр недобросовестных. В истории ремонта этой подземки подробно разбиралась «Комсомолка».

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