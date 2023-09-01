Гала-концерт ZSKILLS пройдет 3 сентября на набережной Ижевска

Ребята все лето занимались в творческой студии Фото: Мария Бакланова

3 сентября на набережной около отеля «Панорама» состоится гала-концерт выпускников летнего курса ZSKILLS (6+). Ребята выступят на сцене с песнями, танцами, стихами и другими творческими номерами.

Также на сцену выйдет их руководитель детей Анета Капба – певица, автор песен, финалистка проекта X-Фактор – Беларусь, член жюри и наставница проекта «Голос Удмуртии».

Афиша концерта

Во время мероприятия разыграют множество призов. Прийти и поддержать детей могут все абсолютно свободно.

ZSKILLS – это творческая студия, где дети занимались все лето в несколько смен. Ребята прошли курсы актерского мастерства, изучали навыки блогинга, и, конечно же, отдыхали.

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