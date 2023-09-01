Гала-концерт ZSKILLS пройдет 3 сентября на набережной Ижевска

Ребята все лето занимались в творческой студии
Фото: Мария Бакланова
3 сентября на набережной около отеля «Панорама» состоится гала-концерт выпускников летнего курса ZSKILLS (6+). Ребята выступят на сцене с песнями, танцами, стихами и другими творческими номерами.
Также на сцену выйдет их руководитель детей Анета Капба – певица, автор песен, финалистка проекта X-Фактор – Беларусь, член жюри и наставница проекта «Голос Удмуртии».
Афиша концерта
Во время мероприятия разыграют множество призов. Прийти и поддержать детей могут все абсолютно свободно.
ZSKILLS – это творческая студия, где дети занимались все лето в несколько смен. Ребята прошли курсы актерского мастерства, изучали навыки блогинга, и, конечно же, отдыхали.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Зарядиться денежной энергией: в столице Удмуртии находится притягивающая финансы розетка
День знаний: где отметить 1 сентября в Ижевске
Классический букет, сладости и булка хлеба: чем первого сентября радуют учителей школьники Ижевска