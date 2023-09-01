ГКБ №6 в Ижевске вернулась к нормальному режиму работы после эвакуации

Фото: /vk.com/udmurtiya18rus
ГКБ №6 прокомментировала эвакуацию, которая произошла сегодня утром. В сообщении в группе больницы «ВКонтакте» говорится, что в 8:58 в учреждение позвонили анонимы и рассказали, что больницу заминировали.
Всех вывели. Кинологи проверили все помещения на наличие взрывных устройств, но ничего не обнаружили.
Больница работает в привычном режиме.
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