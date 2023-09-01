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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 7:34

ГКБ №6 в Ижевске вернулась к нормальному режиму работы после эвакуации

В больнице в Ижевске не обнаружили подозрительных предметов после сообщений о минировании
Анастасия Захарова
Фото: /vk.com/udmurtiya18rus

Фото: /vk.com/udmurtiya18rus

ГКБ №6 прокомментировала эвакуацию, которая произошла сегодня утром. В сообщении в группе больницы «ВКонтакте» говорится, что в 8:58 в учреждение позвонили анонимы и рассказали, что больницу заминировали.

Всех вывели. Кинологи проверили все помещения на наличие взрывных устройств, но ничего не обнаружили.

Больница работает в привычном режиме.

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