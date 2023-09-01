Директора предприятия в Ижевске осудят за слив бетонных смесей

Бетонные смеси сливали в Ижевске Фото: Архив КП

В Устиновском районе Ижевска директор коммерческой организации предстанет перед судом за слив бетонных смесей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Компания занималась производством и реализацией бетонных смесей. Директор давал подчиненным указания – промывать резервуары и сливать отходы рядом с производственными площадями. Это привело к отравлению почвы на участке площадью 2,5 тыс кв. м.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили сотрудников, провели химико-токсикологическую экспертизу. Ущерб составил 26 млн рублей. Его полностью возместили.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) направили в суд.

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