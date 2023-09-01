Погибли два собутыльника: жителя Можги осудили за пожар из-за непотушенной сигареты

Из-за пожара погибли два человека
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Жителя Удмуртии осудят за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В мае 2023 года житель Можги выпивал с двумя мужчинами у себя дома. Он уснул с непотушенной сигаретой. От нее загорелось одеяло, начался пожар.
Обвиняемый не стал тушить огонь и ушел из дома. А двое его знакомых скончались на месте.
Мужчина проведет 1 год и три месяца в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.
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